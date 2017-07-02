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    Эксперт о конституционной реформе: сильных - в рабы, слабых - в гробы

    Тема:

    Судебная и конституционная реформы в Украине (505)

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    По словам политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, внутриполитические интриги в Украине отражаются на изменениях в законодательстве.
    РИА Новости Украина

    Андрей Золотарев, говоря о Конституции, заявил, что если бы в Украине была проведена реальная конституционная и судебная реформы, и судебная ветвь власти была бы действительно независима, то представители прокуратуры с обвинениями в адрес Гужвы "отправились бы в пешеходное эротическое путешествие — такой там уровень доказательств". Эксперт также напомнил лозунг: "Сильных — в рабы, слабых — в гробы".

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    "И этот постулат о демонтаже социального государства, его необходимо будет легитимизировать…. Власть упорно ведет страну к деградации", — сказал политолог, добавив, что плохо, когда внутриполитические интриги начинают выплескиваться на Конституции.

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