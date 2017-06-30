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    Ткаченко о рисках, связанных с принятием пенсионной реформы

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    Принятие Пенсионной реформы (64)

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    Большая ошибка информационной кампании о пенсионной реформе в Украине заключается в том, что она построена на пиаре, а не на разъяснительной и воспитательной работе, полагает Лидия Ткаченко.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. Проведение реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного кредита.

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    Эксперты отмечают, что представленные законопроекты не согласовывались с Минфином, Минэкономики и Минюстом: т.е. не прошли необходимую процедуру на соответствие действующему законодательству.

    "Именная привязанность пенсионной реформы — это большой политический риск, потому что мы же понимаем,что правительства меняются, люди у власти меняются. И если эта реформа преподносится как реформа конкретного правительства, конкретного человека, это значит, что придет следующий и скажет: "Извините, это не моя реформа, я не собираюсь этого выполнять", и, например, ту же индексацию (пенсий — Ред.) просто "зарубят", как это было у нас еще в 2013 году", — заявила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко в пресс-центре РИА Новости Украина.

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