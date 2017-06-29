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    Последствия обрушения части здания университет в центре Донецка

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    Часть корпуса Университета торговли, в которой находился актовый зал и подсобные помещения, полностью разрушена. Также обрушены потолок и две боковые стены.
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    В четверг вечером, 29 июня, представитель администрации главы самопровозглашенной ДНР заявил, что в центре Донецка произошел теракт, в результате повреждено здание Университета торговли. Позже источник сообщил РИА Новости, что это могло произойти в результате взрыва.

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    Часть корпуса Университета торговли, в которой находился актовый зал и подсобные помещения, полностью разрушена. Обрушен потолок и две боковые стены. Само здание университета расположено в центральной части города. Примерно в 200 метрах от него находится здание городской больницы №3 и супермаркет, в нескольких десятках метрах от университета находится общежитие медицинского колледжа.

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    На месте происшествия также работают сотрудники "министерства государственной безопасности" ДНР.

    В свою очередь другие источники сообщают, что частичное обрушение здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе, произошло в результате подмыва стены из-за обильных осадков. 

    "В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания, — сказал информированный источник в силовых структурах самопровозглашенной республики. – Распространенная ранее информация о якобы произошедшем теракте не подтверждается".

    По данным источника, в результате происшествия есть одна пострадавшая – это женщина-сторож.

    Местные жители также склоняются к версии о "подмыве в результате дождя". 

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