Кто в Украине никогда не выйдет на пенсию. Эксперт о грядущей реформе

"Незнание авторами данных законопроектов определений приведет к очень интересному моменту, что если этот пакет законов примут, то на пенсию в 60 лет не сможет выйти вообще никто", — сказал Юрий Гаврилечко.

Читайте также: Блинов о пенсионной и медицинской реформах и громком пиаре

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. Проведение реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного кредита. Эксперты отмечают, что представленные законопроекты не согласовывались с Минфином, Минэкономики и Минюстом: т.е. не прошли необходимую процедуру на соответствие действующему законодательству.