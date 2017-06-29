наверх
29.06.201716:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Кто в Украине никогда не выйдет на пенсию. Эксперт о грядущей реформе

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (62)

    (обновлено: )3301
    Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил, что за красивыми лозунгами пенсионной реформы "получаются очень неприятные вещи".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Незнание авторами данных законопроектов определений приведет к очень интересному моменту, что если этот пакет законов примут, то на пенсию в 60 лет не сможет выйти вообще никто", — сказал Юрий Гаврилечко.

    Читайте также: Блинов о пенсионной и медицинской реформах и громком пиаре

    Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. Проведение реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного кредита. Эксперты отмечают, что представленные законопроекты не согласовывались с Минфином, Минэкономики и Минюстом: т.е. не прошли необходимую процедуру на соответствие действующему законодательству.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Обстрелы в Донецкой области. Архивное фото
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе
    Погибший офицер разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест