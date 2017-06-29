наверх
29.06.201705:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций: лучшие моменты матча

    (обновлено: )7310
    Футболисты сборной Чили в серии послематчевых пенальти переиграли команду Португалии и стали первыми финалистами Кубка конфедераций, который проходит в России.
    Вратарь Клаудио Браво (Чили) во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Чили
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Видео доступно по ссылке

    Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в среду на "Казань Арене", завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти чилийцы победили со счетом 3:0 благодаря голам Артуро Видаля, Чарлеса Арангиса и Алексиса Санчеса, а также надежной игре вратаря Клаудио Браво, отразившего удары Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани.

    Второй финалист определится по итогам матча сборных Германии и Мексики, который пройдет 29 июня на стадионе "Фишт" в Сочи, сообщает Р-Спорт.

    Смотрите также: Скандальный матч Кубка конфедераций между Мексикой и Новой Зеландией

    Финальный матч Кубка конфедераций пройдет 2 июня на стадионе "Санкт-Петербург". Встреча за третье место состоится в тот же день на арене "Спартак" в Москве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Нашивка на военнослужащем ДНР. Архивное фото
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе
    Взрыв авто в Киеве
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Игорь Гужва вышел на свободу под залог
    Дело Гужвы. Арест