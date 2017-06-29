Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций: лучшие моменты матча

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Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в среду на "Казань Арене", завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти чилийцы победили со счетом 3:0 благодаря голам Артуро Видаля, Чарлеса Арангиса и Алексиса Санчеса, а также надежной игре вратаря Клаудио Браво, отразившего удары Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани.

Второй финалист определится по итогам матча сборных Германии и Мексики, который пройдет 29 июня на стадионе "Фишт" в Сочи, сообщает Р-Спорт.

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Финальный матч Кубка конфедераций пройдет 2 июня на стадионе "Санкт-Петербург". Встреча за третье место состоится в тот же день на арене "Спартак" в Москве.