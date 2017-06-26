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    Последний рейс. Появились новые кадры затопления судна в Колумбии

    (обновлено: )13120
    Капитан затонувшего в воскресенье в Колумбии прогулочного судна первым покинул его после кораблекрушения, пишет газета Colombiano со ссылкой на пассажиров, которым удалось спастись.
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    Туристическое судно El Almirante, на котором находились более 150 человек, затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе.

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    Facebook Juan Quiroz
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    Одна из пассажиров Нора Ракель рассказала изданию, что капитан первым прыгнул в воду, после того как судно начало тонуть, и призвал остальных последовать его примеру.

    "Мой двоюродный брат разбил панорамные стекла, и мы прыгнули в воду. Я не умею плавать. Я не знаю, как выплыла. Это чудо, что я осталась жива", — приводит газета слова женщины.

    По данным властей, после кораблекрушения удалось спасти 133 человека, 16 пропали без вести и шестеро погибли. В госпитале остаются 14 пострадавших.

    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос пообещал, что спасательно-поисковые работы будут вестись всю ночь. Он также опроверг информацию, что затонувшее судно было перегружено, так как количество пассажиров превышало установленный лимит. Мэрия Гуатапе со своей стороны сообщила, что в городе объявлен трехдневный траур в связи с трагедией на озере.

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