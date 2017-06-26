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    В сеть попали кадры выступления Дорна на фестивале в России

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (322)

    (обновлено: )21610
    Украинский певец Иван Дорн выступил на фестивале "Дикая мята" в России. Мероприятие состоялось в минувшие выходные в селе Бунырево Тульской области.

    Иван Дорн исполнил свои хиты "Бигуди", " Стыцамен" и "Ненавижу".

    Как ранее Дорн заявил в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю, "ему нравится думать", что русские и украинцы — братья. По его словам, из-за ссоры между украинцами и русскими "младшие братья сказали "нет" всему от старшего брата", в том числе российской музыке. На вопрос Дудя, когда русские и украинцы помирятся, артист ответил: "Скоро, оттепель уже начинается". Он также в очередной раз объяснил, что жертвовал деньги на помощь пострадавшим от обстрела жителям Мариуполя, а не на поддержку украинских силовиков в Донбассе.

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    После этого на Дорна обрушился шквал критики. Министр культуры Украины Евгений Нищук назвал высказывания певца "недостойными", а экс-глава одесской ячейки "Правого сектора" заявил о планах сорвать концерт артиста в Одессе. Также Дорна раскритиковали многие пользователи соцсетей. Концерт был отменен.

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