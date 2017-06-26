Танк протаранил фонарный столб в центре Минска

Генеральная репетиция парада по случаю Дня Независимости республики проходила вечером в субботу на проспекте Машерова в Минске. Как ожидается, в этом году в параде примут участие 220 единиц боевой техники, а состав парадных расчетов будет увеличен до 27.

К месту репетиции колонна военной и гражданской техники, участвующей в параде, двигалась по проспекту Независимости белорусской столицы. Движение по этому проспекту и ряду примыкающих к проспекту Машерова улиц было перекрыто, за движением техники на тротуарах наблюдали жители города.

По данным агентства Sputnik Беларусь, танк Т-72 по ходу следования колонны боевой техники к месту проведения репетиции парада выехал за пределы проезжей части и врезался в столб и дерево. Инцидент произошел напротив киностудии "Беларусьфильм".

По предварительной информации, из случайных зрителей никто не пострадал.

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