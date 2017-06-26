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    Найден самый невезучий полисмен Китая

    (обновлено: )20010
    На канале CGTN в Youtube размещено видео с заголовком "Это самый преданный работе полицейский в Китае?". В описании говорится, что кадры были сняты 23 июня в Бочжоу — городском округе в китайской провинции Аньхой.
    CGTN/Youtube

    В тот день, как говорится в описании, шел ливень, затопляя улицы.

    На кадрах видно, как полицейский сначала помог трехколесному транспортному средству проехать через улицу, а потом сам упал в открытый люк, возвращаясь на свой пост.

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    Согласно сообщению, сила паводковой воды отодвинула крышку люка, которую правоохранитель изо всех сил пытался вернуть на место. Осознав, что у него это не получится, он остался стоять возле него, чтобы не допустить аналогичного падения прохожих в люк.

    Ранее в интернете появились кадры мощного оползня в Китае.

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