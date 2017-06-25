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    Городское вече во Львове: покричали "Позор!", спели гимн и разошлись

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    Невыносимый мусор Львова (335)

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    В центре Львова состоялось общегородское вече. Его накануне созвал городской голова Андрей Садовый. На площади перед Ратушей львовяне собрались с единственным требованием: снять мусорную блокаду Львова, в которой город живет уже больше года.
    Канал Александра Колесникова в Youtube

    Почти 5000 львовян собрались перед ратушей, чтобы потребовать от правительства открыть мусорные полигоны для города и прекратить искусственно созданную блокаду. С горожанами общались представители фракции "Самопомич", мэр Львова, народные депутаты и общественные деятели. Ораторы отметили, что правительство должно прекратить политические игры. Об этом сообщает "24 Канал".

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    Никаких конкретных предложений или решений на вече озвучено не было. После скандирований в адрес городских властей "Позор!", участники вече исполнили Государственный гимн Украины и разошлись, передает УНИАН.

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