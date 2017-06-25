Максакова сообщила подробности, как она стала депутатом Госдумы РФ

"Для меня, к сожалению, в этот момент в личной жизни была такая сложная ситуация, из которой я просто не видела другого выхода", – сказала Максакова в эфире канала "112 Украина".

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Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.