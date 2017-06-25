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    Максакова сообщила подробности, как она стала депутатом Госдумы РФ

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (140)

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    Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, певица Мария Максакова, стала депутатом Государственной думы РФ из-за безысходности и при поддержке Суркова.
    Канал "112 Украина" на Youtube

    "Для меня, к сожалению, в этот момент в личной жизни была такая сложная ситуация, из которой я просто не видела другого выхода", – сказала Максакова в эфире канала "112 Украина".

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    Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

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