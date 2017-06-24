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    Впечатляющие маневры украинского Ан-132D на Ле Бурже

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    Экипаж Виктора Гончарова поразил зрителей фигурами пилотажа, включая разворот с глубокими кренами, развороты на горке с глубоким креном, заход на посадку с крутого виража.
    Канал на Youtube Antonov Company

    ГП "Антонов" на своем YouTube-канале опубликовал видео демонстрационного полета украинского самолета Ан-132D, снятое из кабины пилота. 

    Открытие международного авиационно-космического салона в Ле Бурже. Архивное фото
    RIA News
    Глава российской делегации на Ле Бурже подвергся нападению во Франции

    За зрелищным полетом Ан-132D зрители авиашоу в Ле Бурже наблюдали, затаив дыхание.

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    "Экипаж Виктора Гончарова поразил фигурами пилотажа, включая разворот с глубокими кренами, развороты на горке с глубоким креном, заход на посадку с крутого виража. Они ярко продемонстрировали маневренность самолета в жарком небе Парижа!" — рассказали в госконцерне.

    Ранее уже сообщалось, что полет Ан-132D на Lе Bourget-2017 сорвал овацию. 

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