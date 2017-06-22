Потасовка у резиденции премьер-министра в Лондоне

Участники акции протеста в Лондоне пытались использовать дымовые шашки и начать потасовку возле резиденции премьер-министра на Даунинг-Стрит, полиция задержала одного из них.

Ранее в среду, 21 июня, участники акции "День гнева" маршем прошли с запада Лондона до резиденции премьера, где устроили митинг, во время которого и произошел инцидент. На подходе к резиденции премьера кто-то пытался использовать дымовую шашку, однако другие участники акции при помощи полиции пресекли это.

Через несколько минут у ворот резиденции завязалась потасовка, раздались крики. Участников инцидента разняли, одного задержали дежурившие на месте полицейские. Несколько человек попытались штурмовать ворота резиденции премьера, однако на их пути встали около десятка полицейских.

"Он будет доставлен в участок, где будет принято решение о его судьбе. Протест мирный, следует соблюдать порядок", — сказал РИА Новости представитель полиции, принимавший участие в задержании.

К настоящему времени ситуация у Даунинг-Стрит нормализовалась.

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В это же время на площади перед парламентом также собрались сотни людей, которые протестуют против политики действующего премьера Терезы Мэй. Они принесли с собой плакаты и скандируют "Мэй, уходи" и "Корбин, помоги" (Джереми Корбин — лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании — ред.).

Шествие и митинг охраняют десятки полицейских. Близлежащие улицы и Вестминстерский мост закрыты для движения.