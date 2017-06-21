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    Публицист: США жестко требуют от Порошенко обуздать "радикальную улицу"

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (62)

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    Публицист Дмитрий Джангиров считает, что в отношениях Вашингтона и Киева усилится тренд на борьбу с коррупцией. При этом появился новый тренд – это требование к президенту Петру Порошенко "обуздать радикальные движения".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Новый тренд появился — это требование к президенту обуздать радикальные движения, радикальную улицу. Этого требуют американцы все жестче и жестче", — заявил Дмитрий Джангиров в пресс-центре РИА Новости Украина.

    Первая встреча президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом состоялась во вторник в Вашингтоне. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

    Смотрите также: Встреча Порошенко с Трампом: итоговые заявления и рукопожатие

    Порошенко по итогам встречи заявил, что увидел в США надежного стратегического партнера.

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