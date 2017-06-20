Мировая премьера украинского транспортника Ан-132D состоялась в Париже

Скриншот с видео

В понедельник, 19 июня, самолет совершил свой первый демонстрационный полет на авиасалоне, сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

جانب من استعراض انتنوف ١٣٢في معرض باريس للطيران. pic.twitter.com/9VuX7choYN — Mohammed Ayash (@An132an132Ayash) 19 июня 2017 г.

​Еще один полет Ан-132D совершит в Париже 21 июня, а до этого будет доступен на выставке.

جانب من استعراض انتنوف في معرض باريس للطيران pic.twitter.com/JZ23WMO2lA — Mohammed Ayash (@An132an132Ayash) 19 июня 2017 г.

​

Ан-132 — среднемагистральный грузовой самолет, разработанный украинской компанией АНТК "Антонов".

Смотрите также: Первый полет самолета Ан-132D, построенного без комплектующих РФ

Особенностью самолета является его приспособленность к эксплуатации в различных климатических условиях, особенно в условиях жаркого климата, на высокогорных и неподготовленных аэродромах. Это первый самолет предприятия "Антонов", который сделан без комплектующих из РФ.