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    Мировая премьера украинского транспортника Ан-132D состоялась в Париже

    (обновлено: )19302
    В Париже, где открылся авиасалон Lе Bourget – 2017, состоялась мировая премьера украинского среднемагистрального грузового самолета Ан-132D.
    Cостоялась мировая премьера украинского транспортника Ан-132D
    Скриншот с видео

    В понедельник, 19 июня, самолет совершил свой первый демонстрационный полет на авиасалоне, сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

    ​Еще один полет Ан-132D совершит в Париже 21 июня, а до этого будет доступен на выставке.

    Ан-132 — среднемагистральный грузовой самолет, разработанный украинской компанией АНТК "Антонов".

    Смотрите также: Первый полет самолета Ан-132D, построенного без комплектующих РФ

    Особенностью самолета является его приспособленность к эксплуатации в различных климатических условиях, особенно в условиях жаркого климата, на высокогорных и неподготовленных аэродромах. Это первый самолет предприятия "Антонов", который сделан без комплектующих из РФ.

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