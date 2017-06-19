Мужчина без страховки забрался на небоскреб в Москве

"Сегодня днем (в воскресенье —Ред.) от руководителя службы охраны высотного здания на Пресненской набережной в полицию поступило сообщение о молодом человеке, который в нарушение режима охраняемого объекта поднялся на указанное здание. Сотрудники полиции доставили нарушителя в территориальный ОМВД", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "нарушение пропускного режима охраняемого объекта".