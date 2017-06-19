наверх
19.06.201717:10
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Мужчина без страховки забрался на небоскреб в Москве

    (обновлено: )92
    Полиция задержала мужчину, который залез на один из небоскребов делового центра "Москва-сити" в российской столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
    Канал Телеканал 360 на youtube

    "Сегодня днем (в воскресенье —Ред.) от руководителя службы охраны высотного здания на Пресненской набережной в полицию поступило сообщение о молодом человеке, который в нарушение режима охраняемого объекта поднялся на указанное здание. Сотрудники полиции доставили нарушителя в территориальный ОМВД", — сказал собеседник агентства.

    Смотрите также: "Человек-паук" забрался на небоскреб в Барселоне

    По его словам, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "нарушение пропускного режима охраняемого объекта".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Сергей Толстов. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне
    Лондон: наезд фургона на паломников возле мечети
    ЛГБТ-марш в Киеве
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве