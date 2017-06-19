Президент Коста-Рики съел осу

Инцидент произошел во время поездки президента на юг страны, где он участвовал в открытии асфальтового завода. Когда Луис Гильермо Солис общался с репортерами, кружившееся у его головы насекомое залетело президенту в рот.

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Глава государства обратил этот момент в шутку, передает портал Q Costa Rica. "Я съел ее. Я съел осу", — сказал президент и предложил журналистам отправить видео на телеканал CNN.

После того как помощник предложил главе государства воды, Солис продолжил разговор о новом заводе.