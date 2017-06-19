наверх
19.06.201711:06
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Президент Коста-Рики съел осу

    (обновлено: )32
    Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис Ривера случайно во время интервью съел осу. Видео момента опубликовано на странице в Facebook издания PZ Actual.
    Канал Extremeyak на youtube

    Инцидент произошел во время поездки президента на юг страны, где он участвовал в открытии асфальтового завода. Когда Луис Гильермо Солис общался с репортерами, кружившееся у его головы насекомое залетело президенту в рот.

    Смотрите также: В нарушение инструкции. Порошенко рассказал, как делал уколы вместо врачей

    Глава государства обратил этот момент в шутку, передает портал Q Costa Rica. "Я съел ее. Я съел осу", — сказал президент и предложил журналистам отправить видео на телеканал CNN.

    После того как помощник предложил главе государства воды, Солис продолжил разговор о новом заводе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне
    Лондон: наезд фургона на паломников возле мечети
    Арсен Аваков. Архивное фото
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    В селе Сергеевка (Донецкая область) неизвестные ночью пытались взорвать подстанцию
    Киев - Донбасс. Конец АТО?