Нападение у мечети в Лондоне: спасение раненых и задержание подозреваемого

Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке в Лондоне. По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.

Seeing those on the floor, especially the old man literally broke my heart. What has this world come to #FinsburyPark pic.twitter.com/PB3pRXxUsA — A (@dez0late) 19 июня 2017 г.

​Как сообщил в микроблоге в Twitter Мусульманский совет Великобритании (Muslim Council of Britain), наезд был совершен после полуночи в районе станции метро Финсбури Парк, когда верующие мусульмане возвращались из близлежащей мечети после молитвы.

Why isn't the media not calling this a terror attack 😡,is it because his White #FinsburyPark pic.twitter.com/rGYNkNw2CF — sandeep_k (@sandeep_k2) 19 июня 2017 г.

​"Нам сообщили, что фургон въехал в паломников, когда покидали мечеть в Финсбури Парк". Наши мысли с пострадавшими", — говорится в сообщении.

Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан.