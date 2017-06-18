В США показали первого колонизатора Марса робота-гуманоида "Валькирию"

Кадры испытаний новой разработки опубликовано на канале института IHMC Robotics, создавшего алгоритм управления машиной.

"Валькирия" оборудована около 200 датчиками, размещенными на голове, плечах, животе и ногах. Информация, получаемая с них, позволяет роботу оценивать данные, чтобы выбрать наиболее подходящую поверхность для следующего шага.

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"Валькирия", как ожидается, будет помогать первым колонизаторам Марса в освоении Красной планеты.