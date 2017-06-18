наверх
18.06.201706:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    В США показали первого колонизатора Марса робота-гуманоида "Валькирию"

    2
    Исследователи Американского космического агентства и Космического центра имени Линдона Джонсона показали возможности робота-гуманоида "Валькирия", которого в будущем планируют отправить на Марс.
    Канал DRCihmcRobotics на Youtube

    Кадры испытаний новой разработки опубликовано на канале института IHMC Robotics, создавшего алгоритм управления машиной.

    "Валькирия" оборудована около 200 датчиками, размещенными на голове, плечах, животе и ногах. Информация, получаемая с них, позволяет роботу оценивать данные, чтобы выбрать наиболее подходящую поверхность для следующего шага.

    Смотрите также: По дюнам и кратерам. Разработан внедорожник для Марса

    "Валькирия", как ожидается, будет помогать первым колонизаторам Марса в освоении Красной планеты.   

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Переселенка из Донецка везла своего сына в Польшу в чемодане
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада