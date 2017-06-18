Россия провела испытания противоракеты системы ПРО

В пятницу совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган (РВСН), войск ПВО-ПРО ВКС России и представителей промышленности успешно проведен пуск противоракеты в ходе проведения работ по совершенствованию российской системы ПРО.

"В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель", — приводятся в сообщении слова заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ полковника Андрея Приходько.

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Подчеркивается, что система противоракетной обороны стоит на вооружении соединения ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает город Москву и Центральный промышленный район от ударов боевых блоков баллистических ракет, а также выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.