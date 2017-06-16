наверх
16.06.201718:00
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    В нарушение инструкции. Порошенко рассказал, как делал уколы вместо врачей

    (обновлено: )18204
    Президент Украины Петр Порошенко выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника в Мариинском дворце. Глава государства вспомнил, как в молодости он ходил с женой на ночные дежурства.
    Канал 112 Украина

    Работа хирурга. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Похороны отечественной медсистемы. Эпитафия от врачей
    Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что когда его супруга Марина училась на врача, он ходил с ней на ночные дежурства в больницу и делал уколы. Об этом глава государства сегодня заявил во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника в Мариинском дворце, передает УНН.

    "Надо очень любить профессию врача. Потому что если ты ее не любишь, то работать не сможешь. Я это знаю совершенно точно, поскольку из моих 18 лет вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, каждую ночь ходил вместе с ней на ночные дежурства, потому что очень любил и люблю ее. Мы нарушали иногда инструкции, я давал ей поспать час. И сам ходил, ставил уколы, делал конкретные определения, которые делали врачи", — рассказал Порошенко в пятницу.

    Он отметил, что еще "тогда понял, насколько это очень тяжелый, но очень благодарный труд".

    Читайте также — Медреформа: "лютое и бесчеловечное умерщвление"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обстрелы в Донбассе. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу "Рава-Русская" в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада