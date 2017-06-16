В нарушение инструкции. Порошенко рассказал, как делал уколы вместо врачей

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что когда его супруга Марина училась на врача, он ходил с ней на ночные дежурства в больницу и делал уколы. Об этом глава государства сегодня заявил во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника в Мариинском дворце, передает УНН

"Надо очень любить профессию врача. Потому что если ты ее не любишь, то работать не сможешь. Я это знаю совершенно точно, поскольку из моих 18 лет вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, каждую ночь ходил вместе с ней на ночные дежурства, потому что очень любил и люблю ее. Мы нарушали иногда инструкции, я давал ей поспать час. И сам ходил, ставил уколы, делал конкретные определения, которые делали врачи", — рассказал Порошенко в пятницу.

Он отметил, что еще "тогда понял, насколько это очень тяжелый, но очень благодарный труд".

Читайте также — Медреформа: "лютое и бесчеловечное умерщвление"