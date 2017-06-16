Парить как птица. Летающие белки взорвали интернет

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Летяги — триба в подсемействе настоящих белок в семействе беличьих. Ранее летяг долгое время выделяли в отдельное семейство Pteromyidae либо рассматривали как подсемейство белок.

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Летяги отличаются от прочих белок более крупными глазами и наличием кожной перепонки между передними и задними конечностями. Большинство летяг — древесные животные, редко спускающиеся на землю, хотя есть и петрофильные виды, живущие на склонах горных ущелий. Активны они, как правило, ночью.