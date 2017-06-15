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    Эксперт о последствиях сокращения населения Украины

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    По словам ведущего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидии Ткаченко, сокращение населения Украины будет происходить в основном за счет сокращение населения основного трудоспособного возраста.
    РИА Новости Украина

    "По прогнозу ООН, по среднему варианту рождаемости, к 2050 году в Украине останется 35 млн населения, это с Крымом и без Донбасса. Если будет высокая рождаемость, хотя бы выйдет на 2 ребенка суммарный коэффициент рождаемости, то получается 39 млн населения.  Если же все будет совсем плохо, низкий вариант прогноза, — тогда 31 млн…Все прогнозы показывают, что население будет скорее всего уменьшаться. Высокий прогноз очень маловероятен", — заявила Ткаченко в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Украина сегодня: сокращение рождаемости, увеличение смертности и рост трудовой миграции".

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    Напомним, ранее международный эксперт, экс-руководителя информационного департамента МИД Украины Олег Волошин заявил, что введение визового режима с Россией вполне вероятно, но если в течение двух месяцев это не произойдет, то такого не будет вообще.

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