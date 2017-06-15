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    В Монголии горел крупнейший в мире завод по производству кашемира

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    Пожар возник из-за ремонта на крыше здания. Огонь повредил 80% крыши завода, но не смог распространиться на внутренние помещения здания. В ликвидации пожара участвовали 140 спасателей.
    Канал A R D

    Тушение пожара заняло 10 ч. Площадь пожара составила 30 тыс. кв. м. В результате пожара никто не пострадал. Оборудование, товары и сырье также не получили повреждений.

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    "Гоби" — первая и крупнейшая в мире фабрика по производству кашемировых тканей. Открыта в 1976 году. В 1981 была создана корпорация "Гоби", монгольский производитель кашемира.Корпорация поставляет стопроцентный кашемир в более чем 30 стран. Внутри страны "Гоби" является крупным и широко известным брендом, на чью долю приходится 66% внутреннего рынка.

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