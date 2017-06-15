Пресс-конференция: спад рождаемости, рост смертности и трудовой миграции. Онлайн

В четверг, 15 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Украина сегодня: сокращение рождаемости, увеличение смертности и рост трудовой миграции".

Уже более 25 лет население Украины сокращается, в последнее время — почти на 200 тысяч в год: налицо явная депопуляция. Причиной этому является сокращение рождаемости и рост смертности как по социально-экономическим причинам, так из-за чудовищного состояния здравоохранения. По опубликованным в СМИ данным Министерства юстиции, в 2016 году в стране умерло на 184,3 тыс. граждан больше, чем родилось.

Трудовая миграции становится все более масштабной, реально превращаясь в массовый исход граждан. Относительно количества заробитчан существует широкий диапазон мнений: большинство оценок сходятся на цифре в семь миллионов человек. Очень многие мигранты из Украины проникают в Россию и на Запад нелегально, а потому часто становятся жертвами черного рынка: торговля людьми, наркотрафик, насильная эксплуатация в секс-туризме и пр. Основные сферы занятости граждан Украины за рубежом — строительство, сельское хозяйство, домашнее хозяйство. Трудовые мигранты представлены преимущественно лицами в возрасте 20 — 49 лет. Значительную часть мигрантов составляет молодежь в возрасте 25 — 29 лет.

С 2014 года мигрантские настроения и сама миграция существенно выросли. По данным исследования, проведенного в 2016 году компанией GFK Ukraine по запросу Международной организации по миграции (МОМ) 8% граждан Украины, т.е. 3 млн человек, планируют выехать работать за границу в ближайшее время. Еще в 2011 году, количество таких лиц насчитывало чуть более миллиона. Процент украинцев, которые не рассматривают возможность выезда на заработки за границу, сократился с 55% в 2011 году до 44% в 2016 году. Страна теряет самую квалифицированную и мотивированную рабочую силу. В долгосрочной перспективе это подорвет ее конкурентоспособность и лишит последнего преимущества в виде избытка дешевых трудовых ресурсов. Вскоре, по мнению экспертов, безработица и дешевизна трудовых ресурсов сменится катастрофической нехваткой персонала.

Эксперты пресс-конференции:

Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Дмитрий Дмитрук, директор Центра "Социальный мониторинг"

Светлана Жовнир, научный сотрудник отдела социально-экономических проблем труда Института экономики и прогнозирования НАН Украины



Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 15 июня в 13.00.



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