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13.06.201714:24
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    Призрачный гонщик? Мотоцикл проехал пару километров без байкера

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    В интернете появилось видео, на котором запечатлен движущийся мотоцикл без водителя. По данным СМИ, он проехал несколько километров самостоятельно после того, как байкер попал в ДТП и упал на дорогу. Авария произошла во Франции.
    Канал Monde de ouf на youtube

    Инцидент произошел на трассе A4 недалеко от города Мезон-Альфор, пишет газета Le Parisien.

    Согласно сообщению, мотоциклист столкнулся с автомобилем и выпал из сиденья. Водитель машины отвез его в больницу.

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    Оставшийся без водителя мотоцикл сняли на видео и выложили в сеть удивленные очевидцы. Так как на транспортном средстве не было никаких следов аварии, пользователи соцсетей ломали голову, каким образом байк вообще оказался на дороге.

    Некоторые даже предположили, что мотоциклом управляет "призрачный гонщик".

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