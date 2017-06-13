Призрачный гонщик? Мотоцикл проехал пару километров без байкера

Инцидент произошел на трассе A4 недалеко от города Мезон-Альфор, пишет газета Le Parisien.

Согласно сообщению, мотоциклист столкнулся с автомобилем и выпал из сиденья. Водитель машины отвез его в больницу.

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Оставшийся без водителя мотоцикл сняли на видео и выложили в сеть удивленные очевидцы. Так как на транспортном средстве не было никаких следов аварии, пользователи соцсетей ломали голову, каким образом байк вообще оказался на дороге.

Некоторые даже предположили, что мотоциклом управляет "призрачный гонщик".