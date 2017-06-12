Глеба о незаконном строительстве: над населением проводят эксперименты

"Украинцы стали заложниками строительной мафии и Министерства регионального развития, которое на нас проводит эксперименты. Две трети всех строек в Украине имеют статус экспериментальных. То есть над нами делают эксперименты во всех отраслях…Сейчас мы упростили строительство до того, что нам не нужны уже органы контроля, потому что государство утратило функции контроля", — заявил Глеба в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Незаконные стройки Киева. Как найти управу на недобросовестных застройщиков?".

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Ранее президент Петр Порошенко 7 мая подписал закон, который будет способствовать повышению позиции страны в рейтинге "Ведение бизнеса".