В Киеве прошел парад легендарной породы собак из фильма "Маска"

"Такой парад будет впервые проходить в Украине. У каждого есть возможность стать его частью. Карнавальные костюмы, смешные маски, и самое главное — отличное настроение: это все, что необходимо для участия. Одевайте себя и своих собачек в карнавальные костюмы и приходите на парад ", — говорится на странице мероприятия в Facebook.

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Мероприятие стартовало в 10:00 возле Украинского дома по улице Крещатик, 2. Далее участники проследовали по Майдану Незалежности, улице Крещатик до ЦУМа и обратно на Майдан Незалежности.