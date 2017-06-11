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    В Киеве прошел парад легендарной породы собак из фильма "Маска"

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    В Киеве прошел первый парад собак породы джек-рассел-терьер. Мероприятие происходило под музыку из фильма "Маска" и в сопровождении танцоров сальсы.
    Канал Евгений Журавлёв в Youtube

    "Такой парад будет впервые проходить в Украине. У каждого есть возможность стать его частью. Карнавальные костюмы, смешные маски, и самое главное — отличное настроение: это все, что необходимо для участия. Одевайте себя и своих собачек в карнавальные костюмы и приходите на парад ", — говорится на странице мероприятия в Facebook.

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    Мероприятие стартовало в 10:00 возле Украинского дома по улице Крещатик, 2. Далее участники проследовали по Майдану Незалежности, улице Крещатик до ЦУМа и обратно на Майдан Незалежности.

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