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    В Одессе "Нацкорпус" взял штурмом пляж бизнесмена Хмельницкого

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    В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, которая принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену Василию Хмельницкому.
    Канал Думская Нет на Youtube

    В последнее время на пляже шли строительные работы, сообщает издание "Думская". Противники стройки подожгли строительный лес, выбросили в бассейн емкости с песком и демонтировали металлический каркас на песке. Вскоре активисты  планируют снести пристройки из гипсокартона.

    Смотрите также: "Гонтарева — в ад". "Нацкорпус" блокирует отделение "Сбербанка" в Одессе

    В ходе демонтажа была потасовка с представителями охранного агентства, но полиция оперативно погасила конфликт и задержала самых активных участников драки. На момент столкновений были задержаны восемь человек.

    Видео потасовки активистов и представителей охранного агентства можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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