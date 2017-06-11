В Одессе "Нацкорпус" взял штурмом пляж бизнесмена Хмельницкого

В последнее время на пляже шли строительные работы, сообщает издание "Думская". Противники стройки подожгли строительный лес, выбросили в бассейн емкости с песком и демонтировали металлический каркас на песке. Вскоре активисты планируют снести пристройки из гипсокартона.

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В ходе демонтажа была потасовка с представителями охранного агентства, но полиция оперативно погасила конфликт и задержала самых активных участников драки. На момент столкновений были задержаны восемь человек.

Видео потасовки активистов и представителей охранного агентства можно посмотреть ЗДЕСЬ.