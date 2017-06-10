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    ВПК Украины способен обеспечить потребности армии не более, чем на 40% - нардеп

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    Нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тычмуук заявил, что Украина не публично закупает различную военную продукцию в России. Украинский военно-промышленный комплекс способен обеспечить потребности армии не более, чем на 40%.
    Канал "Апостроф" на Youtube

    По словам нардепа, из-за запрета Петра Порошенко о военно-техническом сотрудничестве с Россией от 2014 года, технику приходится закупать "подпольно".

    "Есть выход: либо закупать в России, либо нигде. Нигде — это означает, что ту технику, которая сейчас выходит из строя во время боевых действий, можно не ремонтировать — ремонтировать нечем, нет комплектующих", — сказал Тымчук в интервью изданию "Апостроф".

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    При этом, по мнению нардепа, отказ от закупок российской военной продукции стоил бы миллиарды.

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