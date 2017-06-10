Эксперт: партию Тимошенко пытаются лишить источников финансирования

Руслан Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина сообщил, что ситуация вокруг Юлии Тимошенко говорит об обострении борьбы за власть. Сейчас она идет не только с лидером "Батькивщины" — тучи сгущаются и вокруг Надежды Савченко, которую якобы допрашивали по делу о покушении на нардепа, члена коллегии МВД Антона Геращенко.

"Начинают формироваться бюджеты избирательных кампаний, когда олигархи начинают думать, в какие корзинки они разложат золотые яйца. Тот накат, который сегодня наблюдается на "Батьквщину", — это попытка дать четкий знак олигархам, что если вы положите яйца в ту корзину, то можете остаться вообще без яиц. Попытка изолировать "Батькивщину", лишить ее источников административно-финансовой поддержки, мне кажется, она ярко наблюдается", — заявил политолог.

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Центр социальных исследований "София" ранее опубликовал итоги опроса: если бы в момент проведения исследования проводились парламентские выборы, то наилучшие шансы преодолеть пятипроцентный барьер имели бы "Батькивщина" (за эту партию проголосовали бы 10,8% опрошенных, которые намерены прийти на участки), "Оппозиционный блок" (10,3%), БПП "Солидарность" (9,8%), Радикальная партия (7,8%), "За життя" (6,3%), "Самопомич" (6,2%), "Гражданская позиция" (5,6%).