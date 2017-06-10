Политолог о главной политической интриге осени

Политолог Михаил Павлив в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина отметил, что "по слухам подготовка к этой конституционной реформе пошла".

"И гипотетически, в сентябре должно быть обращение президента к парламенту, и во время обращения может прозвучать вся эта история. Если это станет фактом и будет преподнесено под соусом, что вот — самый передовой. Самый демократичный президент сам отказывается от своих полномочий в пользу парламентаризма", — сказал эксперт.

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Он добавил, что если эти пока что фантазии рассматривать всерьез, то конституционная реформа приведет к тому, что первое лицо будут выбирать в парламенте: "Порошенко видит первым лицом себя, но есть некоторые допущения, что акционеры "Народного фронта" могут иметь несколько иной взгляд на этот вопрос".

"В моем понимании это самая главная интрига на нашу осень", — подчеркнул Павлив.

Центр социальных исследований "София" ранее опубликовал итоги опроса: если бы в момент проведения исследования проводились парламентские выборы, то наилучшие шансы преодолеть пятипроцентный барьер имели бы "Батькивщина" (за эту партию проголосовали бы 10,8% опрошенных, которые намерены прийти на участки), "Оппозиционный блок" (10,3%), БПП "Солидарность" (9,8%), Радикальная партия (7,8%), "За життя" (6,3%), "Самопомич" (6,2%), "Гражданская позиция" (5,6%).