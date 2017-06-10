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    Задержание "оборотней" спецподразделением "Альфа" в Запорожье

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    Столкновения во время концерта Ирины Билык в Одессе (311)

    (обновлено: )27
    В Запорожье задержали шесть участников организованной преступной группировки из действующих и бывших полицейских, которые занимались разбойными нападениями, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
    Канал Служба безпеки України на youtube

    "Правоохранители установили, что в бандформирование входили бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", действующие сотрудники полиции", – говорится в сообщении СБУ.

    Злоумышленники получали от информаторов данные о получении гражданами крупных сумм наличности.

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    "После чего в форме приходили по месту жительства жителей Запорожья и, угрожая огнестрельным оружием и физической расправой, отбирали имущество и деньги", – уточнили в ведомстве.

    Трех злоумышленников задержали во время очередного разбойного нападения на квартиру запорожца, где они планировали завладеть сотней тысяч гривен. Сотрудники СБ Украины имеют доказательства причастности группировки к ряду разбойных нападений.

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