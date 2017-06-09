наверх
09.06.201719:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Политолог: пик кризиса легитимности власти придется на 2019 год

    (обновлено: )152
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что общество все меньше принимает участие в политических процессах, что приводит к кризису легитимности власти.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Общество все меньше и меньше принимает участие в политических процессах. И уровень голосования, скорее всего, в таком случае будет не расти, а будет падать. (…) Это приводит к колоссальному кризису легитимности власти, всей системы управления", — заявил Руслан Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина

    "В 2019-2020 годах он (кризис легитимности власти — Ред.) достигнет пика", — добавил политолог.

    Читайте также: Павлив: Порошенко — дьявольски непопулярный политик

    Центр социальных исследований "София" ранее опубликовал итоги опроса: если бы в момент проведения исследования проводились парламентские выборы, то наилучшие шансы преодолеть пятипроцентный барьер имели бы "Батькивщина" (за эту партию проголосовали бы 10,8% опрошенных, которые намерены прийти на участки), "Оппозиционный блок" (10,3%), БПП "Солидарность" (9,8%), Радикальная партия (7,8%), "За життя" (6,3%), "Самопомич" (6,2%), "Гражданская позиция" (5,6%). 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сотрудник пограничной службы проводит паспортный контроль. Архивное фото
    Украина - ЕС: без виз, но не без правил
    Биржа. Падение фунта. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения во время концерта Ирины Билык в Одессе
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко