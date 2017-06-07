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    По дюнам и кратерам. Разработан внедорожник для Марса

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    Инженеры NASA и специалисты компании Parker Brothers Concepts, разрабатывающей прототипы для фантастических фильмов, создали концепт внедорожника Mars Rover для езды по поверхности Марса.
    Канал Kennedy Space Center Visitor Complex

    Mars Rover весит 2721 кг.

    Он оснащен батареей на 700 вольт. "(Это) позволяет Mars Rover достигать скорость до 70 миль в час (112 км/ч), но на красной планете он обычно будет двигаться со скоростью 10-15 миль в час (16-24 км/ч)", — сообщает Carscoops.

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    До конца июня внедорожник будет выставлен в Космическом центре Кеннеди во Флориде, затем его покажут в городах на Восточном побережье США.

    В марте американский ученый-геофизик Стивен Майерс не исключил, что Земля и Марс могут столкнуться через миллиарды лет. Майерс, геофизик в Висконсинском университете в Мадисоне в США, вместе с коллегами провел исследование, в ходе которого пришел к выводу, что Солнечная система является хаотичной. 

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