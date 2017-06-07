По дюнам и кратерам. Разработан внедорожник для Марса

Mars Rover весит 2721 кг.

Он оснащен батареей на 700 вольт. "(Это) позволяет Mars Rover достигать скорость до 70 миль в час (112 км/ч), но на красной планете он обычно будет двигаться со скоростью 10-15 миль в час (16-24 км/ч)", — сообщает Carscoops.

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До конца июня внедорожник будет выставлен в Космическом центре Кеннеди во Флориде, затем его покажут в городах на Восточном побережье США.

В марте американский ученый-геофизик Стивен Майерс не исключил, что Земля и Марс могут столкнуться через миллиарды лет. Майерс, геофизик в Висконсинском университете в Мадисоне в США, вместе с коллегами провел исследование, в ходе которого пришел к выводу, что Солнечная система является хаотичной.