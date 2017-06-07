Газовый арбитраж в Стокгольме: решенные и нерешенные проблемы - пресс-конференция

Стокгольмский арбитраж на прошлой неделе вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.

Эксперты проанализировали промежуточное решение Стокгольмского арбитража и увидели вопросы, которые все еще остаются открытыми. Отмена принципа "бери или плати" – самое ожидаемое решение. Без юридической аргументации и так было понятно, что стране с падающим реальным сектором не нужны были избыточные объемы газа. Изменение формулы ценообразования. Также общепринятая сегодня практика ценообразования в контрактах между "Газпромом" и ЕС.

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Арбитраж привел в соответствие этот пункт контракта, но окончательное решение остается за сторонами и принято оно должно быть в процессе переговоров. Отмена запрета реэкспорта. Но открытыми остаются следующие вопросы: финансовые претензии, которые будут определены в окончательном решении Стокгольмского арбитража и решение по транзитному контракту, которое должно быть вынесено к концу июля. Эксперты отмечают, что окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать газпромовский газ по цене ниже, чем в Европе. Основной вопрос, который сейчас волнует специалистов, СМИ и граждан Украины: будут ли снижены тарифы на газ для населения, как обещали в "Нафтогазе"?

Эксперты пресс-конференции: Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики