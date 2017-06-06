Рекорд украинского эквилибриста: по канату между воздушными шарами

Украинский эквилибрист Станислав Панюта впервые прошел по стропе между двумя воздушными шарами. Рекорд был установлен на высоте 660 метров, сообщает УНН.

Как отмечают организаторы фестиваля шаров "Монгольфиерия. Цветущая страна", воздушными шарами управлял Сергей Скалько и Юрий Бейдик.

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"Впервые в истории нашего государства в небо удалось поднять два воздушных шара, соединенные натянутой веревкой, по которой прошел экстремал-хайлайнер. Рекорд был зафиксирован Национальным реестром рекордов Украины на высоте 660 метров", — рассказали организаторы.

В рекорде приняла участие команда воздухоплавательного общества "Монгольфьер" и Lucid dreams project, а авторами рекорда стали опытные пилоты Сергей Скалько, Юрий Бейдик и хайлайнер Станислав Панюта.

Станислав Панюта известен и другими достижениями. Например, в 2016 году он установил рекорд Украины, когда прошел по натянутому между двумя 17-этажными зданиями канату (на высоте 70 метров).