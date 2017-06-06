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    Рекорд украинского эквилибриста: по канату между воздушными шарами

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    Впервые в истории Украины в небо удалось поднять два воздушных шара, соединенные натянутой веревкой, по которой прошел экстремал-хайлайнер. Смельчаком оказался знаменитый украинский эквилибрист Сергей Панюта.
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    Украинский эквилибрист Станислав Панюта впервые прошел по стропе между двумя воздушными шарами. Рекорд был установлен на высоте 660 метров, сообщает УНН.

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    Как отмечают организаторы фестиваля шаров "Монгольфиерия. Цветущая страна", воздушными шарами управлял Сергей Скалько и Юрий Бейдик.

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    "Впервые в истории нашего государства в небо удалось поднять два воздушных шара, соединенные натянутой веревкой, по которой прошел экстремал-хайлайнер. Рекорд был зафиксирован Национальным реестром рекордов Украины на высоте 660 метров", — рассказали организаторы.

    В рекорде приняла участие команда воздухоплавательного общества "Монгольфьер" и Lucid dreams project, а авторами рекорда стали опытные пилоты Сергей Скалько, Юрий Бейдик и хайлайнер Станислав Панюта.

    Станислав Панюта известен и другими достижениями. Например, в 2016 году он установил рекорд Украины, когда прошел по натянутому между двумя 17-этажными зданиями канату (на высоте 70 метров).

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