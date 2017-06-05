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    Боевые пуски российских тактических ракет "Искандер-М" в Таджикистане

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    Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены в Таджикистан на совместное антитеррористическое учение "Душанбе-Антитеррор - 2017", сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
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    "Оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" тоцкой ракетной бригады впервые переброшены в Таджикистан на совместное антитеррористическое учение "Душанбе-Антитеррор — 2017". Перевозку обеспечили самолеты ВКС России Ан-124-100 "Руслан", — сказал командующий.

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    По данным генерала Зарудницкого, в ходе учения ракетчики выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю условных террористов в горах.

    Ранее на аэродром Айни в пригороде столицы Таджикистана приземлилось звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, совершивших перелет с южно-уральской авиабазы Шагол.

    "Душанбе-Антитеррор — 2017" — первые учения, которые проводятся антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества.

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