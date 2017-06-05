Как погибнет Нью-Йорка из-за глобального потепления

Авторы видео ссылаются на исследование, согласно которым в случае потепления климата Земли на два градуса начнутся непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. Исследователи прогнозируют, в частности, интенсивное таяние ледников, которое приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря.

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Согласно расчетам, к 2100 году не исключено затопление ряда крупных прибрежных мегаполисов, а также нескольких населенных островов.