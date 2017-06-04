Порошенко боится правых радикалов - политолог

"Если "Свободу" можно сравнить с итальянскими фашистами, то "Нацкорпус", скорее, напоминает германских националистов", — считает Золотарев. "В экономической части у них левая риторика, но ориентация не на этническую, а расовую составляющую. На лицо явная склонность представителей этой группировки к язычеству, рунам. Сама по себе эмблема "Азова", нацистский волчий крюк, более чем красноречива. Движение стало прибежище нацистов, что, собственно, отметили в США — американцы сделали все, чтобы их финансовая помощь не дошла до "азовцев". "Нацкорпус" — полититехнологический национальный неуправляемый элемент. Демонстрируя независимость от Арсена Авакова, "Нацкорпус" участвует во всех политических комбинациях главы МВД. "Ястребы" руками радикалов запугивают президента, которого толкают к авторитарно-тоталитарным решениям. Цель — превратить Порошенко в глазах в Европы в неадекватного диктатора, которого пора убирать", — заявил Золотарев в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

Читайте также: Вся националистическая рать: от "Свободы" и "Азова" до Яроша

Во вторник местное интернет-издание Zaxid.net сообщило, что активисты ворвались в сессионный зал Львовского областного совета, требуя амнистии для бывших участников военной операции в Донбассе. Пострадали 11 человек.

В четверг в здании городского совета Киева произошла потасовка полицейских и бойцов добровольческих батальонов-участников спецоперации в Донбассе, которые требовали принятия местным советом решения о предоставлении им статуса участника боевых действий в Донбасс.