Видишенко о том, кому выгоден захват Львовского облсовета

Учитывая близость партии "Национальный корпус" к министру внутренних дел Арсену Авакову, можно предположить, что захват Львовского областного совета — это реакция главы МВД на очередную попытку его смещения. Такое мнение в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина высказал политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House) Андрей Видишенко.

"Весьма болезненно ситуацию восприняла партия "Самопомич". Это может быть, на уровне гипотезы, элемент борьбы Коломойского и Ахметова. Основной же вывод в том, что устранение государства как института общественного контроля в революционную эпоху идет очень быстрым путем, очень незаметно, и стоит только на короткое время устранить государству монополию на насилие, случается то, что случается", — сказал эксперт.

Во вторник, 30 мая, в помещение Львовского областного совета ворвалось около сотни молодых людей — представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", которые с утра митинговали под зданием облсовета. Они требовали принять их обращение к президенту, Кабмину, Верховной Раде, в котором, в частности, идет речь об амнистии участников АТО.

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В результате столкновений пострадали беременная журналистка и 12 полицейских.