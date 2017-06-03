наверх
03.06.201706:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Видишенко о том, кому выгоден захват Львовского облсовета

    Тема:

    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве (26)

    (обновлено: )3101
    Во вторник, 30 мая, в помещение Львовского областного совета ворвалось около сотни молодых людей — представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", - которые с утра митинговали под зданием облсовета.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Учитывая близость партии "Национальный корпус" к министру внутренних дел Арсену Авакову, можно предположить, что захват Львовского областного совета — это реакция главы МВД на очередную попытку его смещения. Такое мнение в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина высказал политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House) Андрей Видишенко. 

    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    Штурм Львовского облсовета. Кадры с места инцидента

    "Весьма болезненно ситуацию восприняла партия "Самопомич". Это может быть, на уровне гипотезы, элемент борьбы Коломойского и Ахметова. Основной же вывод в том, что устранение государства как института общественного контроля в революционную эпоху идет очень быстрым путем, очень незаметно, и стоит только на короткое время устранить государству монополию на насилие, случается то, что случается", — сказал эксперт.

    Во вторник, 30 мая, в помещение Львовского областного совета ворвалось около сотни молодых людей — представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", которые с утра митинговали под зданием облсовета. Они требовали принять их обращение к президенту, Кабмину, Верховной Раде, в котором, в частности, идет речь об амнистии участников АТО.

    Читайте также: Накроет всех. Националисты анонсировали штурмы госучреждений 

    В результате столкновений пострадали беременная журналистка и 12 полицейских.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Наручники. Архивное фото
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Андрей Видишенко о захвате Львовского областного совета. Видео
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Интернет
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний