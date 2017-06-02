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    В американском шоу талантов приняла участие чудо-курица

    (обновлено: )176
    В популярном американском шоу талантов "Америка ищет таланты" приняла участие курица. Птичка сыграла на клавишных, поразив своим исполнением зрителей и судей.
    Канал America's Got Talent

    Уникальную птицу зовут Jogku. Американские СМИ сообщают, что она уже даже выступает в составе группы "The Flockstars".

    "Один из самых невероятных выступлений, которые я видел на этом шоу", — так прокомментировал выступление курицы судья шоу Саймон Коуэлл.

    Так что неудивительно, что Jokgu с легкостью попала в следующий раун шоу.

    Кстати, у талантливой курицы есть свой instagram.

    Ранее сообщалось, что в Японии котик Маро стал звездой интернета благодаря любви  к изысканной сервировке стола и  эксклюзивным блюдам, которым заботливые хозяева потчуют своего подопечного.

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