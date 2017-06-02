В американском шоу талантов приняла участие чудо-курица

Уникальную птицу зовут Jogku. Американские СМИ сообщают, что она уже даже выступает в составе группы "The Flockstars".

"Один из самых невероятных выступлений, которые я видел на этом шоу", — так прокомментировал выступление курицы судья шоу Саймон Коуэлл.

Так что неудивительно, что Jokgu с легкостью попала в следующий раун шоу.

Кстати, у талантливой курицы есть свой instagram.

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