В американском шоу талантов приняла участие чудо-курица

Уникальную птицу зовут Jogku. Американские СМИ сообщают, что она уже даже выступает в составе группы "The Flockstars".
"Один из самых невероятных выступлений, которые я видел на этом шоу", — так прокомментировал выступление курицы судья шоу Саймон Коуэлл.
Так что неудивительно, что Jokgu с легкостью попала в следующий раун шоу.
Кстати, у талантливой курицы есть свой instagram.
Ранее сообщалось, что в Японии котик Маро стал звездой интернета благодаря любви к изысканной сервировке стола и эксклюзивным блюдам, которым заботливые хозяева потчуют своего подопечного.
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