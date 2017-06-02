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    Заказ на $17 млн. Как задерживали организаторов похищения экс-гражданина РФ

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    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (151)

    (обновлено: )68001
    Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании группы лиц, которые за вознаграждение в 17 млн долл. собирались похитить и отправить в Россию бывшего гражданина РФ, ранее переехавшего в Украину. Кадры спецоперации появились на канале СБУ в Youtube.
    Канал Служба безпеки України на youtube

    "Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальник райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 миллионов долларов США, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    При этом генпрокурор не назвал никаких фамилий. Луценко утверждает, что группа была задержана во время получения "аванса" в размере 100 тысяч долларов.

    Задержанным, по данным генпрокурора, грозит до десяти лет лишения свободы.

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