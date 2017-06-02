Заказ на $17 млн. Как задерживали организаторов похищения экс-гражданина РФ

"Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальник райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 миллионов долларов США, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

При этом генпрокурор не назвал никаких фамилий. Луценко утверждает, что группа была задержана во время получения "аванса" в размере 100 тысяч долларов.

Задержанным, по данным генпрокурора, грозит до десяти лет лишения свободы.