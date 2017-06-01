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    Горбатюк о причинах отсутствия результата по делам Майдана

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    Объективные причины отсутствия результата по делам Майдана заключаются в том, что "приговоры есть только там, где есть эпизод", заявил заместитель начальника главного следственного управления — начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. 

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    "Судебный процесс идет дважды в неделю, но пока не понятно, когда он будет завершен", — констатировал он.

    По мнению представителя ГПУ, необходимо разделять расследования, касающиеся экономических и насильственных преступлений, — именно за последние прежде всего отвечает управление спецрасследований.

    "Что касается результатов в целом, то на сегодня у нас сообщено о подозрении, то есть привлечены к уголовной ответственности, более 360 человек. Относительно 231 человека обвинительные акты направлены в суд, рассматриваются", — отметил Горбатюк.

    Он добавил, что в отношении 36 человек уже вынесены приговоры. "К сожалению, ситуация, когда из 36 приговоров имеем наказание в виде лишения свободы только в отношении одного лица. И то это "титушки", — отметил начальник управления.

    Ранее Горбатюк заявил, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не заинтересован в расследовании преступлений против Майдана.

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    Ответственность за смерть более 100 человек во врем массовых акций на Майдане Незалежности в Киеве возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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