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    До чего дошел прогресс. В немецком храме установили робота-священника

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    Туловище "BlessU-2" оснащено сенсорным монитором для выбора типа голоса и благословения. В храме считают появления робота-священника экспериментом, "который должен вдохновить на дискуссию".
    Канал на Youtube Daily Mail Online YT

    В храме немецкоuj городf Виттенберг установили работа "BlessU-2", который читает Библию, а также благословляет прихожан женским и мужским голосами, сообщает Daily Mail.

    Робот также может излучать свет "ладонями". Кроме того, туловище "BlessU-2" оснащено сенсорным монитором для выбора типа голоса и благословения.

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    "Это эксперимент, который должен вдохновить на дискуссию", — рассказал пресс-секретарь церкви Себастиан вон Герен.

    Каждый желающий с помощью робота также может напечатать благословение на бумаге.

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