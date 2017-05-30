До чего дошел прогресс. В немецком храме установили робота-священника

В храме немецкоuj городf Виттенберг установили работа "BlessU-2", который читает Библию, а также благословляет прихожан женским и мужским голосами, сообщает Daily Mail.

Робот также может излучать свет "ладонями". Кроме того, туловище "BlessU-2" оснащено сенсорным монитором для выбора типа голоса и благословения.

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"Это эксперимент, который должен вдохновить на дискуссию", — рассказал пресс-секретарь церкви Себастиан вон Герен.

Каждый желающий с помощью робота также может напечатать благословение на бумаге.