Дефицит рабочей силы станет болезненным для Украины через 3-5 лет - эксперт

"Никто не задумывается о том, что уже в западных областях Украины проблема найти нормальную строительную бригаду…Проблема для Украины дефицита рабочей силы по целому ряду специальностей встанет ребром через 3-5 лет", — заявил Золотарев в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

Читайте также: Политическая смерть Порошенко и БПП. Эксперты подвели итоги недели

Напомним, в середине апреля фракция "Народный фронт" требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

В минувшее воскресенье СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства, однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе данный вопрос не значится.

Спикер ВР Андрей Парубий, комментируя ситуацию, отметил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, надо завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в парламенте.