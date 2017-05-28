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    Дефицит рабочей силы станет болезненным для Украины через 3-5 лет - эксперт

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (48)

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    По словам политолога руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, в настоящее время все концентрируется вокруг проблемы политического выживания. В Украине нет какого-либо планирования на 3-5 лет.
    РИА Новости Украина

    "Никто не задумывается о том, что уже в западных областях Украины проблема найти нормальную строительную бригаду…Проблема для Украины дефицита рабочей силы по целому ряду специальностей встанет ребром через 3-5 лет", — заявил Золотарев в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

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    Напомним, в середине апреля фракция "Народный фронт" требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

    В минувшее воскресенье СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства, однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе данный вопрос не значится.

    Спикер ВР Андрей Парубий, комментируя ситуацию, отметил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, надо завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в парламенте. 

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