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    Слон набросился на туристов в Индии

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    Слон бросился на туристов в индийском Национальном парк Джим Корбетт. Агрессивное животное преследовало машину до того момента, пока не выбилось из сил.
    Канал NDTV на Youtube

    В дикой природе нападения слонов на людей не являются редкостью. Особенно часто подобные случаи происходят в Африке. 

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    Среди многочисленных заповедников Индии Национальный Парк Джим Корбетт прежде всего выделяется своим возрастом. Он является старейшим национальным парком страны и был основан в 1936 году под названием Хейли. Впоследствии он был несколько раз переименован, и окончательное свое название обрел в 1956 году – в честь знаменитого британского защитника окружающей среды Джима Корбетта.

    Парк располагается в северном индийском штате Уттаракханд, недалеко от небольшого городка Рамнагал, на территории более чем 520кв км. С южной стороны парк обнесен высокой 12ти километровой каменной стеной. Основной направленностью парка является защита проживающих там бенгальских тигров.

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