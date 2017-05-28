Слон набросился на туристов в Индии

В дикой природе нападения слонов на людей не являются редкостью. Особенно часто подобные случаи происходят в Африке.

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Среди многочисленных заповедников Индии Национальный Парк Джим Корбетт прежде всего выделяется своим возрастом. Он является старейшим национальным парком страны и был основан в 1936 году под названием Хейли. Впоследствии он был несколько раз переименован, и окончательное свое название обрел в 1956 году – в честь знаменитого британского защитника окружающей среды Джима Корбетта.

Парк располагается в северном индийском штате Уттаракханд, недалеко от небольшого городка Рамнагал, на территории более чем 520кв км. С южной стороны парк обнесен высокой 12ти километровой каменной стеной. Основной направленностью парка является защита проживающих там бенгальских тигров.