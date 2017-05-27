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    Задержание 9-летнего мальчика в Москве после чтения стихов

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    Московские полицейские задержали 9-летнего мальчика, который находился без сопровождения родителей. По данным правоохранителей, ребенок попрошайничал на Арбате, читая стихи.
    Задержание 9-летнего мальчика в Москве
    zona.media

    Руководство центрального округа Московской полиции назначило проверку по факту задержания мальчика, которого увезли в отделение после чтения стихов в центре Москвы, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД России по Москве Александр Князев.

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    Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о том, что московские полицейские задержали 9-летнего мальчика, который якобы попрошайничал на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания на улице Воздвиженка мальчика, который находился без сопровождения родителей.

    "Руководством УВД ЦАО ГУ МВД России по Москве назначена проверка по факту инцидента, который произошел 26 мая на улице Воздвиженка в 19.40", — сказал Князев.

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    По его словам, в ходе проверки будут тщательно, объективно и всесторонне изучены все обстоятельства произошедшего и будет дана оценка действиям сотрудников полиции.

    Результаты проверки будут доведены до общественности.

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