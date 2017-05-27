Задержание 9-летнего мальчика в Москве после чтения стихов

Руководство центрального округа Московской полиции назначило проверку по факту задержания мальчика, которого увезли в отделение после чтения стихов в центре Москвы, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД России по Москве Александр Князев.

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Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о том, что московские полицейские задержали 9-летнего мальчика, который якобы попрошайничал на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания на улице Воздвиженка мальчика, который находился без сопровождения родителей.

"Руководством УВД ЦАО ГУ МВД России по Москве назначена проверка по факту инцидента, который произошел 26 мая на улице Воздвиженка в 19.40", — сказал Князев.

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По его словам, в ходе проверки будут тщательно, объективно и всесторонне изучены все обстоятельства произошедшего и будет дана оценка действиям сотрудников полиции.

Результаты проверки будут доведены до общественности.