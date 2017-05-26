наверх
26.05.201721:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Порошенко подчинил олигархов, осталось закрыть рот оппозиции - Корнейчук

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (665)

    15222
    По словам политического аналитика Дмитрия Корнейчука, все происходящее в украинской политики и стране в целом связано с подготовкой Порошенко к президентским выборам.
    РИА Новости Украина

    "Он (Порошенко — Ред.) делает главное: берет под контроль информационное пространство в стране. Он с одной стороны подчинил себе всех олигархов, осталось только закрыть рот оппозиции", – сообщил эксперт.

    В блокировании российских соцсетей он видит "пробный тест, который власть проводит над обществом, и общество показывает, что к цензуре оно готово".

    Читайте также: Политическая смерть Порошенко и БПП. Эксперты подвели итоги недели

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду, 17 мая, указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Погранслужба Украины. Архивное фото
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере