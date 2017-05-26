Порошенко подчинил олигархов, осталось закрыть рот оппозиции - Корнейчук

"Он (Порошенко — Ред.) делает главное: берет под контроль информационное пространство в стране. Он с одной стороны подчинил себе всех олигархов, осталось только закрыть рот оппозиции", – сообщил эксперт.

В блокировании российских соцсетей он видит "пробный тест, который власть проводит над обществом, и общество показывает, что к цензуре оно готово".

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Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду, 17 мая, указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.