Проектировать новые источники энергии нужно уже сегодня - эксперт

"Но что дальше? Ведь инвестиционный цикл в электроэнергетике, особенно если начинать с нуля, — это порядка 10 лет. Если мы имеем запас времени, предположим до 2030 года, то уже сегодня мы должны начать проектировать новые энергоисточники — и ядерные, и тепловые. Уже сегодня мы должны созывать коллективы строителей-монтажников, уже сегодня надо ориентировать нашу промышленность на конкретные виды оборудования — и ядерного класса, и теплового класса. Это все очень трудные проблемы, очень трудные задачи, и если промедлить в решении этих вопросов, мы окажемся не готовы и будем очень близки действительно к энергетическому коллапсу", — заявил Копчинский в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Атомная энергетика Украины: серьезных проблем все больше".

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Он отметил, что эта проблема известна экспертам, специалистам, о ней сказано и в новом варианте Энергостратегии.

"Однако, на мой взгляд, такого акцентированного внимания к остроте, к сложности этой проблемы до сих пор не ощущается ни со стороны Минтопэнерго, ни со стороны более высоких инстанций. Тут каждый час, каждая минута очень и очень важна", — подытожил Копчинский.